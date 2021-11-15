كشف المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، حامد البلوي، تفاصيل أزمة تجديد عقد سعود عبدالحميد مع الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن اللاعب أبدى رغبته في البقاء مع العميد خلال الفترة المقبلة.

جدل بشأن تجديد عقد سعود:

ودخل سعود عبدالحميد صاحب الـ22 عامًا، في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ما دفع إدارة العميد لمحاولة تجديده، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان رئيس النادي، أنمار الحائلي قد أكد أنه لن يتم تجديد عقد سعود، لأن طريقة وكيل أعماله، فهد باقديم غير مقبولة وناديه لن يقبل المزايدات، ليؤكد الأخير أن هذه التصريحات غير صحيحة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

البلوي يؤكد رغبة سعود عبدالحميد في الاستمرار:

وتحدث البلوي عن ملف تجديد عقد سعود عبدالحميد، قائلًا: “الحائلي هو رئيس النادي وهو صاحب القرار الذي يتخذه بعد التشاور معنا، ولدى الإدارة سياسة مبنية على رغبة اللاعب في البقاء.. وسعود أبدى تلك الرغبة وتم توفير طلباته وزيادة”.

وتابع: “سعود عبدالحميد قال لي شخصيًّا بأنه لا يرى نفسه خارج أسوار نادي الاتحاد، ولكن يجب أن تسير الأمور بوضوح كافي بيننا وبين اللاعب ووكيله الغير متجاوب، وقلت لسعود بأن النادي اتخذ الخطوات كافة، وتبقت خطوتك انت لإغلاق الملف”.

وأضاف البلوي: “تم إرسال كافة المستندات الرسمية من عقود وغيرها عبر البريد الإلكتروني لوكيل اللاعب، وجميع الأطراف بما فيهم أسرته حريصين على بقاء سعود في النادي، وأنمار الحائلي حريص على بقاء أي لاعب يرغب في البقاء معنا”.

واختتم تصريحاته لبرنامج المنصة مع الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة “ألف ألف”، قائلًا: “حسب ما أراه بأن جميع اللاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء في الاتحاد بما فيهم سعود عبدالحميد سيبقون في العميد لحرصهم على ذلك، وسعود موافق على عرضنا”.