يبدو أن الهلال قد يكون على موعد مع مواجهة جاره النصر في فبراير المقبل في ربع نهائي كأس الملك، وذلك في حال تأهل الناديين من دور الـ16.

نتائج قرعة كأس الملك

وجاءت القرعة مكونة من ” الهلال ضد الرائد، الأهلي ضد الفيصلي، الشباب ضد ضمك، النصر ضد الاتفاق، الفتح ضد الاتحاد، الفيحاء ضد أبها، الحزم ضد الباطن، التعاون ضد الطائي”.

الهلال يهزم النصر آسيويًا

الفريقان كانا التقيا يوم 19 أكتوبر الماضي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وتأهل الزعيم إلى الدور النهائي من البطولة.

وذكر نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مواجهات دور الـ16 تُقام خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر، وفي فبراير المقبل تُقام مباريات دور الـ8 ثم في إبريل المقبل تُقام مباراتا دور الـ4 ويُحدد بعد ذلك مباراة الدور النهائي للبطولة.

لذلك في حال تأهل الزعيم والنصر فإن كبيرَي الرياض سيتقابلان في فبراير المقبل.