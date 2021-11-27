تواصل أمانة الأحساء جهودها لدراسة 3 تقاطعات مرورية، ضمن المواقع المرورية الحرجة في الحاضرة، بالتنسيق مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية.

مشاريع توسعة:

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن هذه الدراسات تأتي استكمالاً لمشاريع توسعة وتمديد وتطوير وتأهيل التقاطعات ومنها ( جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير سعود الفيصل، وجسر تقاطع طريق الملك عبدالله “الضلع الشرقي ” مروراً بمسار طريق المدن والقرى الشرقية، تقاطع طريق الملك عبدالله “الضلع الغربي “مع طريق الأمير نايف)، على أن يتم تنفيذ نتائج الدراسة وتطوير هذا التقاطعات حسب توافر الاعتمادات المالية لذلك.

ولفت النظر إلى الدراسات المتعلقة بعوامل التأثير المروري للمشاريع التجارية بالأحساء والتي ينتج عنها تردد رحلات للمركبات بأكثر من 100 رحلة في ساعات الذروة الصباحية أو المسائية حيث تشرف الإدارة العامة لهندسة النقل والمرور في الأمانة على تنفيذ الدراسات المرورية لـ 5 مشاريع تجارية بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال هندسة النقل والمرور.

سلامة مرورية:

وأشار إلى أن الربع الثالث من العام الحالي 2021، شهد تنفيذ مشاريع تختص بعناصر السلامة المرورية واللوحات الإرشادية في الطرقات والأحياء حيث تضمن ذلك (إنشاء 10 معابر للمشاة في التقاطعات بالطرق والشوارع الحيوية ، تدعيم 4 تقاطعات بوسائل السلامة المرورية من علامات أرضية ولوحات إرشادية، تجهيز عدد من الطُرقات بالعلامات والخطوط الأرضية واللوحات الارشادية بما يُقدر بـ 5 كم طولية.