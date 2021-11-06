أظهرت دراسة حديثة فعالية سم العقرب في محاربة التحورات الجديدة لفيروس كورونا الأمر الذي يعد إضافة جديدة تضاف إلى جهود العلماء حول العالم للبحث عن علاج فعال للفيروس القاتل.

وأشارت نتائج الدراسة التي أجراها فريق من العلماء بجامعة أبردين في اسكتلندا بالتعاون مع باحثين مصريين بجامعة قناة السويس، إلى أن مزيج السموم الموجودة في لسعات العقارب يمكنه أن يحارب متغيرات فيروس كورونا المستجد.

ويدير الدراسة الدكتور محمد عبدالرحمن، أستاذ علم السموم الجزيئية وعلم وظائف الأعضاء في قسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة قناة السويس، والدكتور وائل حسين، الباحث بمعهد العلوم الطبية بجامعة أبردين.

سبب اختيار سم العقرب

وحول سبب اختيار سم العقارب تحديداً وعلاقته بكورونا وما توصلت إليه الدراسة حتى الآن، قال الدكتور محمد عبدالرحمن في تصريحات سابقة أوردتها قناة العربية إن سم العقرب الخام هو مزيج معقد من المركبات الكيميائية وأهمها يعرف بالبيبتيدات (Venom Peptides)، وهي تنقسم إلى عدة أقسام منها البيبتيدات أو السموم العصبية وكذلك السموم الخلوية.

سموم العقارب وكورونا

وتابع إن سموم العقارب المقاومة للفيروسات تمتلك القدرة على تثبيط دخول الفيروسات الخلايا وبعضها قادر على وقف نشاط وتكاثر الفيروسات داخل الخلايا، وقد تم نشر هذه الأبحاث في مجلات علمية متخصصة”.

وأوضح أنه ولهذا السبب تم اختبار تأثير سموم العقارب (كمصدر غير تقليدي) على فيروسات كورونا وغيرها.. وذلك على أساس علمي سليم، مع إمكانية تطوير هذه المركبات كعوامل علاجية ضد فيروسات كورونا بعد الانتهاء من جميع التجارب المعملية والسريرية.