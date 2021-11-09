يحتفي الشعب السعودي بالذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمقاليد الحكم، حيث شهدت المملكة منذ توليه حفظه الله الحكم الكثير من التغييرات والإنجازات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وكانت أبرز التغيرات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، البحث عن اقتصاد مستدام وفق رؤية 2030 والإعلان عن مشاريع ضخمة وخطط ناجزة لم تحدث من قبل، تردف الاقتصاد السعودي وخصخصة بعض القطاعات وتوطين العديد من الوظائف ضمن رحلة أعلنتها المملكة للتخفيف من الاعتماد على النفط الذي كان يمثل العامود الفقري للاقتصاد الوطني.

إنجازات كبيرة :

وبتوجيه الملك سلمان وبمتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شهدت المملكة العديد من التعديلات الوزارية ومحاربة للفساد والتشريعات جديدة واستحداث هيئات ووزارات كانت قفزات للمرحلة التي تعيشها السعودية وتحولات مستقبلية يعيشها السعوديون، وأشاد بها العالم أجمع.

دمت ذخرًا للوطن والشعب :

ويأتي الاحتفاء بذكرى بيعة الملك سلمان ليؤكد التلاحم الوثيق بين الشعب والقيادة الرشيدة، والشعور بالفخر والاعتزاز بالإنجازات التي تم تحقيقها على المستوى الدولي والمحلي، رافعين شعار “دمت أبا فهد ذخرًا للوطن والشعب”.

وتحولت المملكة إلى ورش عمل وبناء في وقت يمر العالم فيه بأزمات أمنية واقتصادية ومالية وتنموية، وعلى الرغم من جائحة كورونا، وهو ما يدل على أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تسعى إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادلها الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الشعب حول قيادته.