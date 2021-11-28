تميزت فعالية سيرك “دو سوليه” بإضفاء أجواء من الإثارة والمتعة لدى زوار منطقة “بوليفارد أرينا”، إحدى مناطق “بوليفارد رياض سيتي”، من خلاله عروضه التي تتواءم فيها المهارات الإنسانية، إضافة إلى الفنون المدعومة بعدد من أساليب الإبهار، ومصحوبة في الوقت نفسه بموسيقى وأزياء تعطي العرض طابعًا خاصًا وسمة تميزه عن أمثاله على مستوى العالم.

فقرات مثيرة:

وضم السيرك الذي يتوافد زوار الموسم على بواباته، مجموعة من الفقرات المثيرة بحركاتها البارعة الهادفة لتسلية المشاهدين وإمتاعهم بخفة الحركة ورشاقة المؤدين، إضافة إلى عروض المهرجين المثيرة للضحك ليستمتع المشاهدون بأداء متميز وساخر.

مؤثرات:

وتصاحب السيرك طوال فترة العروض مؤثرات صوتية، يشعر المشاهدون بإيقاعاتها من جوانب القاعة وأرجائها، كما تميز السيرك بخلوه من الستائر المعتادة في العروض المسرحية، إذ يُدخل المؤدون مستلزمات العرض ويخرجونها من قاعة السيرك بأنفسهم، مع مهارات تمثل جزءًا من الأحداث التي تشمل : القفز، والمشي على الحبال المشدودة، والتسلق، وغيرها من العروض الأدائية المتنوعة.

يذكر أن فعالية “دو سوليه” تناولت قصة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ومواجهته للتحديات إلى أن أصبح من أساطير كرة القدم على المستوى العالمي.