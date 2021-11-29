شهدت العاصمة الفرنسية باريس ولأول مرة منذ حوالي 30 عاما، ذئباً برياً يتجول بين الأحياء السكنية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للتنوع البيولوجي في فرنسا أنه تم رصد حيوان الذئب البري يتحول بين الأحياء في مشهد لم يحدث من عشرات السنين.

عدد الذئاب في فرنسا

وأضافت أن أحد الصيادين اكتشف الحيوان في بلارو والتي تقترب من العاصمة بحوالي 50 كيلومترا والتقط صورة له ، حسبما ذكرت صحيفة “لو باريزيان”.

يشار إلى أن عدد الذئاب التى تعيش حاليا في البرية في فرنسا تقدر بنحو 600، ومع ذلك، عادة ما تتجنب الحيوانات منطقة إيل دو فرانس، التي تتوسطها باريس.