نجحت “ذا جروفز”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، في الجمع بين مفاهيم العمل والاسترخاء من خلال منطقة the house”” التي خصصت جزءًا منها لقاعات اجتماعات الأعمال، في بيئة فاخرة تضفي على الأعمال صبغة ترفيهية مميزة، كما تمنح زوارها أيضًا خيارات متعددة للاسترخاء والخروج من ضغوط الأعمال إلى أجواء توفر تجربة فريدة من نوعها في الموسم.



وتتميز منطقة “the house” باحتوائها على مواقف سيارات مخصصة لزوارها، منفصلة عن بقية مناطق “ذا جروفز”، الأمر الذي يمثل حافزًا كبيرًا لدى الزوار للتوجه إليها والاستمتاع بخياراتها الترفيهية، وفعالياتها وعروضها ومعزوفاتها المنوعة.



وتنتشر في المنطقة متاجر عالمية التي تلبي احتياجات الزوار في التسوق، لقضاء أوقات مميزة وسط بيئة ترفيهية متنوعة العناصر، من خلال مساحاتها المفتوحة في الهواء الطلق، إضافة إلى المرافق المغلقة بحوائط زجاجية تقلّص برودة الأجواء الشتوية، وتمنح الزوار اتصالًا بصريًا بكافة أرجاء المنطقة ومرافقها الاستثنائية.



وتحتوي المنطقة على عدد من المساحات المفتوحة التي تتيح للزوار مشاهدة أفق المكان وخياراته المتنوعة، بجانب سيارات فاخرة تعطي انطباعًا بأهمية المكان وانتمائه لأعلى الخيارات الترفيهية العالمية.



وتركز “the house” على تقديم أعلى مستويات الرفاهية والفخامة لزوارها، بطابع عام يميزها عن غيرها في مجالات عدة ضمن مناطق “ذا جروفز”.