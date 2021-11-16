بعد أن تقدم الاتحاد الأردني لكرة القدم، بشكوى إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للتحقق من جنس حارسة منتخب إيران النسائي التي شاركت في لقائهما، انتقد الاتحاد الإيراني اتهامات الاتحاد الأردني.

وكان المنتخب الإيراني قد حقق الفوز على منافسه الأردني في نهائي تصفيات كأس آسيا بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أقيمت على أحد ملاعب أوزبكستان.

شكوى الاتحاد الأردني

وعلى ما يبدو، فإن شكوى الاتحاد الأردني، لاقت رواجًا كبيراً في الأوساط الإعلامية خاصة في وجود تركيز على ملامح الحارسة التي تبدو بعيدة عن الأنوثة بعض الشيء، بالإضافة إلى استناد الأول على وقائع مشابهة للمنتخب الإيراني.

معلومات عن اللاعبة الإيرانية

يذكر أن اللاعبة تدعى زهرة كودايي وتمارس نشاط كرة القدم منذ سنوات وتبلغ من العمر 32 عاماً، وسبق له تمثيل المنتخبات في فعاليات كثيرة.

وتعود جذور كودايي إلى محافظة خوزستان وتلعب ضمن صفوف فريق “ذوب آهن أصفهان”، وتعد أبرز قائدات الفريق داخل الملعب حيث تتواجد منذ عام 2009.

وتعتبر اللاعبة ضيفة شبه دائمة على وسائل الإعلام الإيرانية خاصة المرئية والتي تُظهر بشكل كبير صوتها الأنثوي ومشاركتها في العديد من الفعاليات النسائية خارج عالم الساحرة المستديرة.

وعبرت زهرة كودايي في وقت سابق، عن حزنها الشديد من التنمر التي تواجه تعليقًا على تكوينها الجسدي وملامحها كما طالبت بضرورة المساواة مع الرجال في الحقوق وخاصة ممارسة الرياضة.

رد الاتحاد الآسيوي

ورد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول الشكوى التي قدمها الاتحاد الأردني لطلب الكشف وتحديد جنس حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات زهرة كوداي.

وجاءت شكوى الاتحاد الأردني بعد هزيمة منتخب الأردن أمام إيران بركلات الترجيح في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا للسيدات.

ووفقاً لبعض التقارير الإماراتية فإن الاتحاد الآسيوي قد أخبر الاتحاد الأردني بنتائج التحقيقات في شكواه والتي أثبتت أن جنس حارسة مرمى إيران هو أنثى وموقفها من المشاركة مع المنتخب صحيح.