زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول فياض بن حامد الرويلي جناح أكاديمية أكسفورد السعودية المشارك في معرض دبي الدولي للطيران 2021.

جناح الأكاديمية في معرض دبي

وكان في استقبال معاليه عند الزيارة رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الكابتن عثمان المطيري، واطلع رئيس الأركان على ما تقدمه الأكاديمية من خدمات في مجال الطيران وكذلك أنواع الطائرات الحديثة المستخدمة في التدريب والمناهج المعتمدة لتدريس الطيران للطلاب والطالبات.

ورفع المطيري شكره لرئيس هيئة الأركان العامة على هذه الزيارة مؤكدًا بأنها تعتبر دافعًا للأكاديمية لتستمر في تمثيل المملكة في هذا المحفل الدولي الكبير والذي تشارك فيه كبرى شركات العالم.

مشاركة أكاديمية أكسفورد

تجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية تشارك بجناح في المعرض يضم عدد من الطائرات، بحضور عدد من الطلاب والطالبات لعرض إنجازها الوطني في التدريب وإطلاع العالم على ما وصلت إليه المملكة من تطور في مجال تدريب الطيران بمناهج عالمية حيث تعتبر الأكاديمية الفرع الثامن لأكسفورد العالمية، كما يشارك في الجناح عدد من خريجي الأكاديمية الذين أهلوا ليصبحوا مدربي طيران في عدد من دول العالم، سعيًا من الأكاديمية للمشاركة في تحقيق تطلعات القيادة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ بأن تكون المملكة وجهة لدول العالم في جميع المجالات.