أكد رئيس العراق برهم صالح أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي حدثت فجر اليوم تجاوز خطير لا يمكن القبول به ويستوجب وحدة الصف العراقي.

وقال صالح في تغريدة عبر تويتر: الاعتداء الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء تجاوز خطير وجريمة نكراء بحق العراق، ويستوجب وحدة الموقف في مجابهة الأشرار المتربصين بأمن هذا الوطن وسلامة شعبه.

وتابع : لا يمكن أن نقبل بجر العراق إلى الفوضى والانقلاب على نظامه الدستوري.

تفاصيل محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي

وتعرض مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي، فجر اليوم الأحد لاستهداف بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، وإصابة عناصر من فريق حمايته.