أكد رئيس العراق برهم صالح أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي حدثت فجر اليوم تجاوز خطير لا يمكن القبول به ويستوجب وحدة الصف العراقي.
وقال صالح في تغريدة عبر تويتر: الاعتداء الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء تجاوز خطير وجريمة نكراء بحق العراق، ويستوجب وحدة الموقف في مجابهة الأشرار المتربصين بأمن هذا الوطن وسلامة شعبه.
وتابع : لا يمكن أن نقبل بجر العراق إلى الفوضى والانقلاب على نظامه الدستوري.
تفاصيل محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي
وتعرض مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي، فجر اليوم الأحد لاستهداف بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، وإصابة عناصر من فريق حمايته.
وأفاد بيان رسمي عراقي بمحاولة اغتيال فاشلة لرئيس الوزراء العراقي، وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي أن الكاظمي لم يصب بأذى وهو بصحة جيدة.
وجاء في البيان أن محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد، وأن الرئيس لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة.
إدانات دولية واسعة
وقد أدانت العديد من دول العالم هذا الحادث حيث أكدت الولايات المتحدة أنه كان عملاً إرهابياً واضحاً موجهاً إلى قلب الدولة العراقية فيما قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إنه يجب عدم السماح للإرهاب والعنف بتقويض أمن العراق، فيما دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كل الأطراف العراقية للتهدئة ونبذ العنف والحفاظ على استقرار الدولة.
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