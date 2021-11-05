انتقد سعد العفالق رئيس نادي الفتح، أداء الحكم أحمد الرميخاني حكم مباراة الاتحاد والنموذجي، التي انتهت أمس الخميس بفوز الاتحاد بثلاثية دون مقابل في الجولة الـ11 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رئيس الفتح يهاجم حكم مباراة الاتحاد

وتحدث العفالق لـ برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: ” الحكم أحمد الرميخاني شخصيته كانت ضعيفة ومهزوزة، وهذا أثر على سير المباراة، هل يجب على لاعبنا أن يسقط حتى تُحتسب له ركلة جزاء؟!”.

وتابع العفالق: ” يجب على لجنة الحكام أن تخرج وترد لم نعد نستطيع التحمل، الحكام يستهزؤون بنا”.

وواصل العفالق قائلًا: ” الحكم كان سيئًا وأعتقد أن الاتحاديين أنفسهم غير راضين على أدائه”.

حالاتا طرد في المباراة

وكانت المباراة، شهدت طرد كل من المغربي مروان سعدان من صفوف الفتح وزياد الصحفي مدافع الاتحاد.