أكد سعد العفالق رئيس نادي الفتح، على سعادته بالتعادل مع نادي ضمك أمس الخميس في الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين بخماسية لكل فريق.

سعد العفالق- رئيس #الفتح: كدنا أن نخطف الفوز وكنا الأفضل أمام #ضمك .. ونعد جماهيرنا بأن نرضيهم في قادم المباريات.. تعرضنا لظروف نقص هذا الموسم .. الـvar أنقذنا اليوم وكان نجم المباراة.. فترات التوقف كثيرة هذا الموسم#الفتح_ضمك#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/5gJLEW2WxV

— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 25, 2021

رئيس الفتح سعيد بنقطة التعادل

وتحدث العفالق لـ برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: “راض عن أداء الفريق بعد التعادل والحصول على نقطة بعد 3 هزائم متتالية في الدوري أمر جيد”.

وأضاف العفالق : ” تقنية VAR أنقذتنا مرتين خلال المباراة باحتساب هدفين لنا ولا يوجد أي تحفظ على الأداء التحكيمي، المهم أن النموذجي عاد والموسم يشهد فترات كثيرة للتوقف”.

ملخص مباراة الـ10 أهداف

وبدأت مباراة الفتح وضمك التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، حيث نجح البيروفي كريستيان كويفا في فض اشتباك التعادل السلبي وهز شباك فارس الجنوب بعد مرور 4 دقائق فقط.

ونجح هلال سوداني، في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 11 من تسديدة قوية، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في شباك الفتح عند الدقيقة 15 من تسديدة صاروخية من داخلة منطقة الجزاء، بعد عرضية سريعة من هجمة مرتدة.

وتمكن علي الزقعان من إحراز هدف التعادل عند الدقيقة 20 بعد متابعته لتسديدة كويفا، وسط اعتراضات من اللاعبين التي أكدت أنه في موقف تسلل، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو التي أشارت لصحة الهدف.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدرب فريق ضمك، كريشمير ريزتش عند الدقيقة 40 للاعتراضات، قبل أن ينجح أجوستو في تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة 48، لينتهي الشوط الأول من مباراة الفتح وضمك بتقدم فارس الجنوب.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح ميجو ساكتاش في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 64 من تسديدة صاروخية، ورد النموذجي سريعًا، وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 68 عن طريق لاعبه سانتيني.

وأدرك كويفا التعادل عند الدقيقة 74 من ركلة جزاء، ونجح فراس البريكان في تسجيل الهدف الخامس في شباك ضمك عند الدقيقة 76، ولم يستمر تقدم الفتح كثيرًا، حيث أدرك فارس الجنوب التعادل.

وسجل إيميليو زيلايا هدف التعادل عند الدقيقة 79 من هجمة مرتدة سريعة، واستمرت محاولات الفريقين في الدقائق المتبقية، لتنتهي مباراة الفتح وضمك بالتعادل بنتيجة 5/5.