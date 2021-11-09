شدد رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء، عبدالله أبانمي، على أن العمل في دوري الدرجة الأولى أصعب من دوري المحترفين، متمنيًا بقاء الفريق وسط الكبار في الموسم المقبل.

أبانمي يتمنى بقاء الفيحاء:

وقال عبدالله أبانمي: “العمل في دوري الدرجة الأولى أصعب من العمل في دوري المحترفين”، مضيفًا: “هدفنا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين البقاء وتحسين المركز، ونطمح لنصف النهائي في كأس الملك”.

وواصل رئيس نادي الفيحاء تصريحاته التلفزيونية لبرنامج “كورة”، قائلًا: “ليس لدينا فائض في الميزانية، ونهدف في نهاية السنة ألا يكون علينا ديون”.

الفريق الفيحاوي في دوري محمد بن سلمان:

ويُعد الفريق البرتقالي أبرز الصاعدين هذا الموسم، حيث نجحت الإدارة في تدعيم صفوفه بصفقات مميزة، بجانب استقدام المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة من 10 مباريات، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل مرتين وخسر 3 مرات.