أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه بخير ولم يصب بأذى بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها فجر اليوم عبر استهداف مقر إقامته بطائرة مسيرة.

رئيس الوزراء العراقي يؤكد استعداده للشهادة

وظهر الكاظمي في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر أكد فيه أنه بخير وأنه مستعد للاستشهاد في سبيل العراق.

وقال الكاظمي : كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.

وأضاف : أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق.

محاولة اغتيال الكاظمي