أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه بخير ولم يصب بأذى بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها فجر اليوم عبر استهداف مقر إقامته بطائرة مسيرة.
— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) November 7, 2021
رئيس الوزراء العراقي يؤكد استعداده للشهادة
وظهر الكاظمي في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر أكد فيه أنه بخير وأنه مستعد للاستشهاد في سبيل العراق.
وقال الكاظمي : كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.
وأضاف : أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق.
محاولة اغتيال الكاظمي
وأفاد بيان رسمي عراقي بمحاولة اغتيال فاشلة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي أن الكاظمي لم يصب بأذى وهو بصحة جيدة.
وجاء في البيان أن محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد، وأن الرئيس لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة.
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