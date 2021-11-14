أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء أمس، أن الشعب اليمني سيقدم تضحيات في سبيل استعادة السلطة من قبضة المليشيات الإرهابية الحوثية.

الخلاص من تمرد الحوثي

وقال هادي: “الشعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية مهما كلفه ذلك من ثمن، سيقدم اليمنيون التضحيات في سبيل خلاص شعبنا من تمرد تلك المليشيات الحوثية وأعمالها العدائية والإجرامية تجاه الأبرياء ومصير الوطن”.

إشادة بمواقف الرياض

وأشاد الرئيس اليمني بمواقف الرياض الداعمة لليمن في مختلف الظروف، مشيرا إلى أنها تقدم التضحيات والعون الإنساني والإنمائي والتنموي وتلامس واقع واحتياجات الشعب اليمني.

جاءت تصريحات هادي، خلال لقائه السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، بمقر إقامته المؤقت في الرياض، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.