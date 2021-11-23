أدى الرئيس رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقبال رئيس تتارستان لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
أدى الرئيس رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان اليوم مناسك العمرة.
وكان في استقبال رئيس تتارستان لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.
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