أكد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، أن حضور ورعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن أمير منطقة الرياض بالنيابة لمعرض “ريشة طيف” ليس بالمستغرب؛ كونه سبّاقًا دائمًا لدعم هذه الفئات لأنها جزء من المجتمع.

مشروع حيوي جدًّا:

أضاف الأمير سعود بن عبدالعزيز، في تصريحات إلى “المواطن“، على هامش افتتاح المعرض الذي أقيم اليوم الإثنين، أنه لابد من الجميع دعم هذه الفئة بمختلف الأنواع والاختصاصات، خصوصًا أن المشروع حيوي جدًّا ويدعم فئة من ذوي اضطراب التوحد.

رؤية 2030:

وتابع أن رؤية 2030 نبراس ينطلق في كل الأعمال، سواء في القطاع الثالث أو القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، وجميعها تتفاعل فيما بينها لتعطي نتائج في نهاية هذه الأعمال لينتفع بها المجتمع.

وختم الأمير سعود بن عبدالعزيز حديثه لـ”المواطن” بدعوة المجتمع لهذه الفئة القريبة من قلوبنا؛ كونهم قادرين على الإبداع ويحتاجون فقط إلى وقفة مجتمعية والتفهم لحالتهم واستيعابها ثم إيجاد طرق لدعمها، مما يساعم في إبراز قدراتهم ومهاراتهم كأفراد فاعلين ومؤثرين إلى جانب التعبير عن رغباتهم ومشاعرهم بمختلف الوسائل التعبيرية ومنها فن الرسم.