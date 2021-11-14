زار وفد من هيئة وكالة الأنباء السعودية “واس” برئاسة رئيس الهيئة الدكتور فهد حسن آل عقران مساء أمس بوليفارد رياض سيتي إحدى مناطق موسم الرياض .

ووصف آل عقران ماشاهده بـ “المبهر” وأكثر مما يتوقع ، موجهاً شكره لمعالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية على الجهود العظيمة التي يقوم بها، مشيراً إلى أن ذلك يعكس صورة المملكة محلياً وعالمياً .

الجدير بالذكر أن آل عقران تسلم رئاسة واس في 08 فبراير 2021 م بعد صدور صدر قرار معالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بتكليفه عقب عمله عضواً في مجلس إدارة الوكالة فضلاً عن عضوية اللجنة التطويرية بالإضافة إلى عمله رئيساً للجنة التنفيذية بوكالة الأنباء السعودية التي رسمت خطة تطويرية للوكالة تواكب رؤية المملكة 2030م.

وخلال فترة وجيزة، عمل آل عقران على مواصلة العمل للنهوض بالوكالة من خلال العديد من الخطط والخدمات والشراكات والمنجزات إيماناً بأهمية وكالة الأنباء السعودية ودورها الرائد والهام للأخبار على خارطة الوطن.

الجدير بالذكر أن آل عقران عمل رئيسًا لتحرير صحيفة المدينة المنورة منذ عام 2002 م، وعضوا في مجلس إدارة مؤسسة المدينة للصحافة والنشر. كما شغل آل عقران عددًا من المناصب والعضويات التي اكسبته رصيدًا من المعرفة والاحترافية والخبرات المتراكمة، إذ كلف بأمانة اللجنة الإعلامية لمجموعة العشرين G20، التي عقدت مؤخراً في الرياض، ورئيسًا للفريق الإعلامي لرؤية المملكة 2030 بوزارة الإعلام، ورئيسًا للجنة الإعلامية العليا للقمم الخليجية والعربية والإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة. فضلاً عن تسلمه منصب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، ورئيس اللجنة التنفيذية لهيئة الصحفيين السعوديين، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصحافة الخليجية.