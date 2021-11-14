أثارت عودة اللاعب البرازيلي داني ألفيس لصفوف فريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة الإسباني، سعادة جماهير النادي الكتالوني مؤخرًا.

وكان ألفيس صاحب الـ38 عامًا وافق على العودة لصفوف برشلونة، بعد خمس سنوات من رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة The Sun البريطانية إن ألفيس يعود إلى برشلونة وسيتقاضى يورو واحدًا في الأسبوع بعد موافقته.

سبب موافقة داني ألفيس

وأتت تلك الموافقة في ظل الظروف المالية التي يُعاني منها نادي برشلونة، التي أجبرته كذلك على التفريط في نجمه الأرجنتيني وأسطورته ليونيل ميسي في أغسطس الماضي لمصلحة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان حساب برشلونة في “تويتر” نشر صورة لـ ألفيس صاحب الـ38 عامًا وهو يُقبّل شعار النادي في أرضية ملعب الكامب نو.

وقال ألفيس عبر حسابه في ” الإنستجرام” : “أنا واحد منكم، ولا أعرف كم سأبقى معكم، ولكنني أتمنى أن يكون هذا الشعور أبديًا قدر المستطاع”.

وأضاف ألفيس: “أراكم قريبًا في المكان الذي أذهلني، وأشعر بالعشق له منذ أول مرة انضممت إليه، وأريد المساهمة في البناء لأنه أفضل ناد بالعالم”.

إنجازات داني ألفيس مع برشلونة

ويُعد ألفيس واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ برشلونة، حيث لعب لمدة 8 سنوات في الفريق من عام 2008 إلى 2016، وحقق العديد من البطولات مع الفريق أبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات والدوري الإسباني وكأس الملك وغيرها.