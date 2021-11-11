حرص محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على توجيه رسالة إلى كل من محمد الربيعي وفواز القرني حارسي الأخضر بعد تعادل الأخضر ظهر اليوم الخميس مع المنتخب الأسترالي.

العويس يشيد بتألق الربيعي

وقال العويس عبر حسابه الشخصي في ” سناب شات”: ” ما تشوف شر يا فواز وشكرًا يا ربيعي برافو برافو”.

وفي الشوط الثاني من المباراة، ارتدى محمد الربيعي حارس مرمى المنتخب السعودي ثوب الإجادة بتصديه لفرصة هدفين محققين من المنتخب الأسترالي في الدقيقتين الـ59 والـ64.

سبب غياب فواز القرني

وأعلن المنتخب السعودي صباح اليوم الخميس عن أن الحارس فواز القرني لم يتواجد في التشكيلة الأساسية لـ مباراة السعودية وأستراليا بسبب إصابته في الفخذ الأيمن.

وجاء بيان المنتخب السعودي كالتالي: “تعرض الحارس فواز القرني لإصابة في الفخذ الأيمن خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وبعد الكشف وإجراء أشعة الرنين المغناطيسي اتضح عدم قدرة اللاعب على المشاركة أمام أستراليا اليوم”.