أعلن نادي مانشستر يونايتد عن تولي الألماني رالف رانجنيك مسؤولية الفريق الإنجليزي لنهاية الموسم الجاري.

سبب اختيار رالف رانجنيك

وأعلن اليونايتد في بيانه عبر موقعه الرسمي بأنه توصل لاتفاق مع المدرب الألماني بعد نهاية عقده بأنه سيكون مستشارًا فنيًا للفريق لمدة عامين آخرين.

وقال جون مورتو المدير الرياضي للفريق عن رانجنيك : رالف واحد من أكثر المدربين الأكفاء في أوروبا، لقد كان رقم واحد في قائمة المدربين المؤقتين أمامنا وأنه سيتولى القيادة ومهارات التكتيك كونه يملك خبرة في الإدارة والتدريب”.

كاريك لم ينته عمله

وسيظل الإنجليزي مايكل كاريك مدربًا للفريق لحين انتهاء رالف من تأشيرة دخوله لإنجلترا والعمل بها وعلى هذا سيكون كاريك هو المدير الفني للفريق أمام أرسنال في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي يوم الخميس المقبل.

وكان مانشستر يونايتد تعادل مع تشيلسي مساء أمس الأحد بهدف لكل فريق، في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.