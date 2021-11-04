أعلنت إدارة نادي الطائي- قبل قليل- عن إقالة المدرب الصربي زوران مانولوفيتش من تدريب الفريق الكروي الأول.

سبب إقالة مانولوفيتش:

وجاء ذلك بعد الخسارة الثقيلة أمس الأربعاء ضد نادي الرائد برباعية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

الطائي يخسر برباعية:

وتقدم رائد التحدي بالهدف الأول عبر اللاعب ريني سانتوس في الدقيقة الـ26، وانتهى الشوط الأول بتقدم رائد التحدي بهدف دون مقابل.

وبالشوط الثاني، نجح البرتغالي إيدر لوبيز في إضافة ثاني أهداف رائد التحدي بالدقيقة الـ48 ثم أعقبها اللاعب المغربي كريم البركاوي بالهدف الثالث لـ رائد التحدي في الدقيقة الـ55.

وفي ظل تراجع نادي الطائي، أضاف إيدر لوبيز ثاني أهداف والرابع لـ رائد التحدي في الدقيقة الـ59.

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد نادي الرائد 17 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فارس الشمال عند 7 نقاط في المركز الـ16 والأخير.