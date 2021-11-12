فجرت باريس مفاجأة صادمة في وقت تشغل فيه متحورات الفيروس المستجد العالم أجمع، فقد أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، الجمعة، اكتشافها في بداية أكتوبر الفائت متحورًا جديدًا من كورونا في مدرسة بمدينة باناليك شمال غربي البلاد.

كما أوضحت أنه تم التعرف على المتحور الجديد بمدرسة منى أوزوف الابتدائية، حيث أصيب به 24 شخصًا، بينهم 18 طفلًا.

لا تشابه!

من جهته قال مصدر مطلع لصحيفة CNEWS الفرنسية: إن هذا المتحور لا يتشابه مع أي متحور آخر، لافتًا إلى أنه “من أجل تحديد نوعه، تم إرسال 4 اختبارات إيجابية إلى المختبر للفحص، لكن النتائج لم تتطابق مع أي متحور آخر”.

من جانبه، أكد معهد باستور أن “هذه العينات لديها طفرات جديدة متعددة، لاسيما في بروتين سبايك، الذي يسمح للفيروس بدخول الخلايا البشرية”.

وأضاف أنه “وفقًا لهذه التحليلات، فقد اختفى جزء صغير من هذا البروتين تمامًا عند مقارنته بمتغيرات أخرى لفيروس كورونا”.