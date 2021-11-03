كشفت الجمعية الفلكية في جدة عن رصد مجرة أندروميدا في سماء المملكة والوطن العربي في الأيام الأولى من شهر نوفمبر الجاري.

وقالت الجمعية : يرصد بسماء السعودية، والوطن العربي بداية الليل مطلع نوفمبر 2021 في غياب القمر، مجرة أندروميدا أقرب مجرة حلزونية إلى مجرتنا درب التبانة.

وأضافت أن الرصد يتم من موقع مظلم بالاستعانة بنجوم ” ذات الكرسي ” التي تشبه حرفي W أو M حسب وضعيتها في قبة السماء باتجاه الأفق الشمالي الشرقي بداية الليل.

معلومات عن مجرة أندروميدا

يذكر أن مجرة Andromeda أو مجرة المرأة المسلسلة تسمى أيضًا NGC 224 وM31 هي أقرب المجرات الكبيرة، لمجرة درب التبانة، – مجرة كانيس ميجور القزمة أقرب مجرة قزمة إلى درب التبانة- ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة بدون استخدام التلسكوب، وهي تبعد عنا نحو 2.5 مليون سنة ضوئية.

وتحتوي على نحو 250 مليار نجم ويبلغ قطرها 220 ألف سنة ضوئية، وهي بذلك أكبر من مجرتنا التي يقدر عدد النجوم فيها ما بين 200-400 مليار من النجوم.

وتعتبر مجرة المرأة المسلسلة من المجرات التي كتب عنها الكثير من الكتاب في روايات الخيال العلمي.