نفذت الفرق الرقابية لمكافحة التستر التجاري بفرع وزارة التجارة في منطقة الحدود الشمالية خلال أسبوعين 63 جولة تفتيشية على منافذ البيع والأسواق العشوائية، نتج عنها رصد 18 مخالفة .

هدف الحملة:

وتهدف هذه الحملة التي يُشارك فيها العديد من الجهات المشاركة المتمثلة في وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى الرقابة والمتابعة لحالات اشتباه جرائم التستر التي لا تقتصر فقط على الأنشطة التجارية بل تشمل الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.

آلية البلاغات:

ودعا فرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية المستهلكين في المنطقة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : هنا، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، وكذلك الاستفادة من الحملة التصحيحية التي تستمر حتى منتصف شهر فبراير 2022م.