يُقدم التونسي سعد بقير مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سعد بقير يخطف الأنظار:

وقام سعد بقير بـ4 تمريرات مفتاحية خلال مباراة الأهلي اليوم، ليصل إلى 160 تمريرة مفتاحية خلال 64 مباراة خاضها مع أبها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفا سكور”.

ووصل سعد بقير إلى صناعة 33 فرصة خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فقط يسبقه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا بصناعته لـ37 تمريرة.

أبها يفوز على الأهلي بهدفين:

ولعب أبها ضد الأهلي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأبهاوي بهدفين دون رد.

وبعد مباراة اليوم، تجمد رصيد الراقي عند 15 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها إلى 13 نقطة في المركز الـ11.