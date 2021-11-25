شهدت مباراة الفتح وضمك التي أُقيمت، مساء اليوم الخميس، تحقيق رقم قياسي في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة الفتح وضمك تحقق رقمًا قياسيًا

وتُعد مباراة الفتح وضمك التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، أكثر مواجهة في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين تسجيلًا للأهداف، حيث شهدت إحراز 10 أهداف من الفريقين، في رقم قياسي بالمسابقة.

وحل ضمك ضيفًا على الفتح في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 5/5، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 25 نقطة ليواصل تصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفتح إلى 13 نقطة في المركز العاشر.