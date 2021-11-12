حقق المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لـ منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم رقمًا قياسيًا في أول 6 مباريات له في قيادة الماكينات، وذلك بعد أن تولى المسؤولية خلفًا للمدرب يواخيم لوف.

منتخب ألمانيا يقسو على ليشتنشتاين بتساعية !

وكان المنتخب الألماني تفوق على منتخب ليشتنشتاين بتسعة أهداف دون مقابل أمس الخميس وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وذكر الحساب الرسمي لـ المنتخب الألماني عبر “تويتر” أن هانز فليك أصبح أول مدرب لـ الماكينات الألمانية ينجح في الفوز في أول 6 مباريات له مع المنتخب.

المنتخب الألماني يخيف منافسه بكثرة أهدافه

كما نجح المنتخب الألماني في إحراز 27 هدفًا حتى الآن في عهد المدرب هانز فليك وهو أمر لم يحققه أي مدرب سابق لـ منتخب الماكينات.

وتولى هانز فليك مسؤولية تدريب المنتخب الألماني في العام الحالي بعد خروج منتخب الماكينات من بطولة كأس أمم أوروبا 2020 على يد المنتخب الإنجليزي في دور ثمن النهائي.

وستواجه ألمانيا، منتخب أرمينيا مساء بعد غد الأحد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة ضمن مباريات الجولة العاشرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وكان منتخب ألمانيا ضمن رسميًا مشاركته في كأس العالم المقبلة في قطر وذلك رفقة منتخب الدنمارك ومنتخب البرازيل مع المنتخب القطري مستضيف البطولة.