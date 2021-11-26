تصدرت الفاشينستا السعودية رهف القحطاني، الترند السعودي خلال الساعات الأخيرة بعد مقطع فيديو وثقته وهي تهدي والدها شاص 2022 .

رهف القحطاني تهدي والدها شاص ٢٠٢٢ ❤️ pic.twitter.com/WgvFqatR4y

— قولدن دوز (@GoldenDose) November 25, 2021

وثقت القحطاني الموقف في مقطع فيديو وهي تسلم والدها مفاتيح السيارة الجديدة وقالت : ”

إن ما هديتك شاص من هو أهدي له

والحمل خله ارتكي له وأشيله

وهمومك إن زادت ترى الحل عندي

رهف ترى بنتك تشل الثقيلة

شهرة رهف القحطاني

وتحظى القحطاني بمتابعة وانتشار كبيرين على مواقع التواصل ولها حضور مميز وتلفت أنظار متابعيها بإطلالتها ومقاطعها التي توثق بها جوانب من حياتها.

مواصفات شاص 2022

يبدأ سعر شاص 2022 في السعودية عند 80 ألف ريال للفئة الأولى ويصل إلى 120 ألف ريال للفئة الأعلى شامل ضريبة القيمة المضافة.

وتأتي السيارة بمحرك ديزل تربو ، دى-4 دى سعة 2.8 لتر، 4 سلندر، فيما تصل القوة القصوى إلى 201 حصان فيما يصل العزم الأقصى للدوران إلى 500 نيوتن. متر عند 1600-2800 د.د وناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

كما تأتي السيارة مع وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي ووسائد هوائية لركب السائق وحوافظ أكواب أمامية وثلاجة، وأزرار تحكم على المقود مع خزان وقود سعة 80 لتراً.