خصصت قناة روتانا خليجية مساحة من برامجها التلفزيونية لتغطية افتتاح الهيئة الملكية لمحافظة العلا “معهد العلا للغات”، برعاية وزير الثقافة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وحضور الرئيس التنفيذي للهيئة م. عمرو المدني.

وبثت القناة عبر برنامجي “يا هلا” و”سيدتي” تغطية واسعة، تضمنت إجراء عدد من اللقاءات التلفزيونية، واستضافة رئيس قطاع الخدمات المشتركة في الهيئة الملكية للعلا عبدالله الخليوي، وأستاذ الكتابات العربية القديمة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أ.د. سليمان الذييب، وسفير فرنسا لدى المملكة، وكذلك نائب السفير الصيني لدى المملكة.

وتعرض روتانا خليجية في عرض مواسم جديدة بإطلالة مختلفة لبرنامجي؛ “سيدتي” و”يا هلا”، والتي تشهد استمرارية نجاح ومتابعة جماهيرية منذ سنوات من المشاهد السعودي والخليجي، لما تطرحه من أهم القضايا المحلية الاجتماعية والاقتصادية والصحيّة والتعليمية، وتناولها لأحدث الموضوعات الشبابية والفنية والمنوعات والموضة، وأبرز المستجدات على صعيد الرياضة.

ويواصل برنامج “سيدتي” تقديم الموسم العاشر، ولقاء جمهوره يوميًا في الساعة الخامسة عصرًا، في ثوب جديد، وبحلة جديد من الفقرات، تتضمن العديد من التقارير المنوّعة بين الفن والجمال والصحة وغيرها من الأحداث الاجتماعية، إلى جانب الحوارات الشيّقة التي تهم المرأة والأسرة ككل.

ويستأنف برنامج “يا هلا” عرض حلقات موسمه الجديد، والتي تقدم فقرات جديدة في إطلالة يومية في تمام الساعة الثامنة مساءً، منها؛ فقرة علمية بطريقة سلسلة، وفقرة المناظرة، بالإضافة إلى تقارير متنوعة وسريعة، وكذلك أبرز الأحداث والأخبار والموضوعات في المملكة، والإضاءة على قضايا من صميم اهتمامات المجتمع السعودي.