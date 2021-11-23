حرص البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الهلال السابق والظفرة الإماراتي الحالي، على دعم الزعيم قبل مباراته المرتقبة ضد بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

ميكالي – مدرب الهلال السابق : من الجميل وصولكم لنهائي الآسيوي هذا عمل رائع وإن شاء الله تستطيعون الفوز باللقب .. و سأشاهد النهائي .. اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#الهلال_بوهانغ_دوري_ابطال_اسيا #أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/MoELTsx8QR — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 22, 2021

الهلال يواجه بوهانغ في النهائي:

وتتجه أنظار الجماهير إلى إستاد الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب”، مساء يوم الثلاثاء، لمتابعة مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ويشهد نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث تم السماح بالحضور بنسبة 100%، الأمر الذي يحفز لاعبي الزعيم على الظهور بشكل مميز؛ وتحقيق الفوز على بوهانغ ستيلرز.

رسالة دعم من روجيرو ميكالي للأزرق:

ووجه روجيرو ميكالي رسالة دعم إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبر برنامج “أكشن مع وليد”، مؤكدًا أن سيُتابع المباراة النهائية وتمنى تتويج الزعيم باللقب القاري.

وقال ميكالي: “مرحبًا أصدقائي في الهلال الجماهير.. اللاعبين وكل العاملين بالنادي، يسعدني ويشرفني التحدث إليكم مرة أخرى، من الجميل وصولكم إلى النهائي الآسيوي هذا عمل رائع”.

وواصل روجيرو ميكالي تصريحاته قائلًا: “لقد بدأنا العمل سويًّا، المباراة النهائية تحتاج إلى مزيد من القوة وأن يتحلى اللاعبون بالصلابة، وإن شاء الله تستطيعون الفوز باللقب، سأشاهد النهائي الآسيوي مباشرة من هنا.. كل التوفيق والحظ لكم”.