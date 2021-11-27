أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراة الطائي متقدمًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د27' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق رومارينهو

الاتحاد 1 × 0 الطائي#الاتحاد_الطائي#قنوات_SSC pic.twitter.com/F4muwhwT1T

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 27, 2021

ونجح البرازيلي رومارينيو في إحراز الهدف الأول للعميد في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وكان العميد أعلن أمس الجمعة عن تجديده لعقد اللاعب البرازيلي رومارينيو؛ وذلك لاحتياج الفريق لمجهوداته الفنية خلال الفترة المقبلة.