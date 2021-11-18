أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحا وتستمر حتى الساعة الـ ٥ مساء .

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الشرقية منها.