أعاد برنامج ريف التذكير بأنه يتم دعم مستفيدي الأسر المنتجة (القيمة المضافة) شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب.

وأوضح البرنامج ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، أن ذلك يأتي بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

يذكر أن برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

دعم برنامج ريف:

وفي وقت سابق، أعلن برنامج ريف، رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف.

وقال البرنامج، في بيان له عبر “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.

أهداف البرنامج

وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.