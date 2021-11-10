أعرب المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد عن ثقته في جميع لاعبي الأخضر، مؤكدًا أهمية جميع مباريات التصفيات المونديالية.

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأسترالي في سيدني، يوم غد الخميس، وذلك ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

رينارد يؤكد امتلاك بدلاء مميزين

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد أستراليا الذي عُقد، اليوم الأربعاء، قائلًا: “لدينا 4 قلوب دفاع وجميعهم مميزين في الألعاب الهوائية، وستشاهدون غداً من سنختار في قلبي الدفاع”.

وعن تأثر الأخضر بالغيابات العديدة ضد أستراليا، علق المدرب الفرنسي قائلًا: “لا توجد لدي أزمة في الغيابات فنحن نمتلك بدلاء لديهم خبرة جيدة ويلعبون في أندية كبيرة، وأثق بهم في مباراة الغد”.

وتابع رينارد: “تعتبر المباراة صعبة أمام أستراليا، وهم أفضل من ناحية التصنيف الدولي، وجميع مباريات التصفيات مهمة لنا”، مضيفًا: “الكرة السعودية تطورت بشكل كبير والجميع شاهد ماذا قدموا في دوري أبطال آسيا”.

غيابات عديدة في صفوف الأخضر

وكان رينارد قد قرر استبعاد الثلاثي ياسر الشهراني، عبدالله مادو ومحمد الكويكبي من قائمة الأخضر لعدم جاهزيتهم الطبية، وفقًا لتقرير الجهاز الطبي لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).