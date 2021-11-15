أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أنه سعيد ومحظوظ بتدريبه للاعبين الحاليين في الأخضر، وذلك قبل مواجهة منتخب فيتنام غدًا في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 في روسيا.

المنتخب السعودي لديه الإمكانيات الكبيرة والروح العالية

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحفي قائلًا: ” وصلنا للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم في هذه المجموعة الصعبة، ولا يزال ينتظرنا العديد من المباريات الصعبة، لذلك يجب علينا أن نحتفظ بالروح التي لعبنا بها المباريات السابقة، وهدفنا هو الوصول لكأس العالم”.

سر تميز الأخضر

وأضاف رينارد: ” سر تميزنا هو العمل الجاد فلدينا للاعبين فلدينا لاعبين أصحاب إمكانيات جيدة وروح عالية فلا يستطيع أي لاعب الانضمام لهذه المجموعة إلا ولديه الروح العالية والرغبة في العمل، وأنا محظوظ بتدريبي لهؤلاء اللاعبين فهم لديهم الرغبة للعمل ولديهم الموهبة أيضًا”.

وتابع رينارد: “نحترم المنتخب الفيتنامي كثيرًا فلديهم مجموعة من اللاعبين الموهوبين ونافس منتخبات المجموعة، وهم خسروا بفارق هدف من منتخبات أستراليا والصين واليابان، لكننا في المقابل نملك فريقًا لديه الطموح والرغبة الكبيرة للعمل”.