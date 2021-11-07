رُشح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لجائزة أفضل مدير فني للمنتخبات عن العام الحالي من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

هيرفي رينارد ضمن نخبة من أفضل مدربي المنتخبات

وتواجد المدرب الفرنسي ضمن نخبة من أفضل مدربي المنتخبات في الفترة الحالية وهم الفرنسي ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا، روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، تيتي مدرب منتخب البرازيل، الأرجنتيني ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا.

الأخضر يسعى لأول فوز على أستراليا بالتصفيات

وكان مدرب الأخضر قاد المنتخب السعودي لحصد 12 نقطة من أول 4 جولات في تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لـ مونديال 2022 في قطر.

ولم يحقق المنتخب السعودي، من قبل الفوز على أستراليا في تصفيات كأس العالم، حيث سبق للمنتخبين أن التقيا في 4 مواجهات سابقة بتصفيات المونديال، شهدت 3 انتصارات للمنتخب الأسترالي مقابل تعادل وحيد.

وفي تصفيات مونديال 2014 فاز المنتخب الأسترالي على الأخضر بثلاثية لهدف، ثم فازت أستراليا مجددًا برباعية مقابل هدفين في التصفيات ذاتها.

وتقابل المنتخبان مرتين في تصفيات كأس العالم 2018، حيث تعادل الفريقان بهدفين لكل فريق، وفي اللقاء الأخير فازت أستراليا بثلاثية مقابل هدفين.