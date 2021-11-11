أكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن التعادل أمام منتخب أستراليا شيء إيجابي.

تعادل لا بأس به

وقال رينارد في تصريحات إعلامية بعد المباراة: “تحقيق نقطة في مباراة اليوم أمر لا بأس به”.

وأضاف رينارد: “أهنئ الربيعي على مستواه الكبير في مباراة اليوم”.

وبدأ الشوط الأول بوجود محاولات هجومية جيدة من قبل لاعبي الأخضر عن طريق هجمات سالم الدوسري وسلمان الفرج، كما قدم كل من عبدالإله المالكي وناصر الدوسري أداءً جيدًا من الناحية الفنية رغم هطول الأمطار في ملعب المباراة.

ولم تتغير نتيجة الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

تألق غير طبيعي من الربيعي أمام أستراليا

وفي الشوط الثاني من المباراة، ارتدى محمد الربيعي حارس مرمى المنتخب السعودي ثوب الإجادة بتصديه لفرصة هدفين محققين من المنتخب الأسترالي في الدقيقتين الـ59 والـ64.

وأهدر سلمان الفرج فرصة إحراز الهدف الأول في شباك المنتخب الأسترالي، بعدما تصدى الحارس لها في الدقيقة الـ75، ونفس الأمر فعله سالم الدوسري حيث أهدر فرصة هدف محقق للأخضر بالدقيقة الـ81، بينما لم ينجح صالح الشهري في إحراز الهدف الأول لـ المنتخب السعودي بعد ضرب الكرة برأسه بالدقيقة الـ83 لكنها مرت خارج الملعب.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي في مباراة أُقيمت على ملعب ” ويسترن سيدني” في أستراليا.