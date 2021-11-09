يعقد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، مؤتمرًا صحافيًّا، يوم غد الأربعاء؛ للحديث عن مواجهة الأخضر المقبلة ضد أستراليا.

رينارد يعقد مؤتمرًا صحافيًّا

وأشار حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هيرفي رينارد سيعقد مؤتمرًا صحافيًّا عند الساعة 11:15 ظهر غد الأربعاء، في قاعة المؤتمرات في استاد كومبانك.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة رينارد مرانًا، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فلنتاين سبورتس بارك، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة فقط.

المنتخب السعودي في التصفيات

ويحل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضيفًا على الأسترالي في سيدني، يوم الخميس المقبل، ثم يواجه فيتنام، يوم 16 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل الأخضر المركز الأول في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني.