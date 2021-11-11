تعزيزًا للجهود الوطنية في الحفاظ على البيئة وتفعيلًا للاتفاقية بين وزارة التعليم ومركز تنمية الغطاء النباتي لتشجير المدارس والاستفادة من المياه الرمادية في عملية التشجير تم زراعة عدد من المساحات الفارغة في مدرسة عمرو بن العاص برفحاء.

تم ذلك بحضور مدير مكتب التعليم برفحاء الأستاذ/ خالد ناجي الشمري وبحضور ممثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر برفحاء/ أحمد الوجعان وفريق العمل حيث شارك مدير مكتب التعليم والطلاب ومنسوبو المدرسة في زراعة شتلات في ساحات المدرسة.

وفي ختام الحملة كرم مدير مكتب التعليم برفحاء/خالد ناجي الشمري ومدير المدرسة/فليح ملاك الصخيل المشاركين من معلمين وطلاب ومنسوبي الغطاء النباتي المشاركين في الحملة وستشمل الحملة العديد من المدارس في قطاع رفحاء التعليمي.

الجدير بالذكر أن الحملة تُعنى بالتشجير البيئي خلال مواسم الزراعة، لزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، وتأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، والتوعية والحد من الممارسات السلبية تجاه الغطاء النباتي وتحسين جودة الحياة.