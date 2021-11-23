أطلق مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن بمشاركة جمعية حماية البيئة، عصر اليوم، مبادرة لنجعلها خضراء بزراعة 200 شتلة بمسيج وادي فليج جنوب المحافظة بمشاركة الأهالي والفرق التطوعية.

لنجعلها خضراء:

وأشار مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن، المهندس عبدالعزيز اليوسف، إلى أن هذه المبادرة استكمالًا لمبادرة لنجعلها خضراء التي شارك بها عدد من الجهات الحكومية والخاصة وأهالي المحافظة.

وأوضح اليوسف أن في هذا اليوم تم زراعة 200 شتلة بالإضافة إلى نثر البذور الملائمة للبيئة الصحراوية في حفر الباطن كمرحلة أولية خلال هذا الموسم وسيتبعها بإذن الله عدة مبادرات تطوعية.