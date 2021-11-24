أعربت الجماهير السعودية خاصة جماهير الهلال زعيم آسيا ولاعبي الأزرق السابقين والحاليين عن سعادتهم الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا أمس الثلاثاء.

جماهير زعيم آسيا في سعادة غامرة:

وفي حديث لـ صحيفة “المواطن” أعربت جماهير الزعيم عن سعادتها بالفوز كذلك كان من ضمن المهنئين جماهير من نادي الاتحاد متواجدين في بوليفارد الرياض.

لاعبو الهلال يهنئون جماهير الزعيم:

وأعرب نجوم الزعيم عن سعادتهم بالتتويج حيث قال سلمان الفرج: “الحمد لله على توفيقه ألف مبروك يا زعماء هذا الإنجاز.. بطوله غالية تسجل باسم الوطن”.

وقال محمد البريك: “مبروك للوطن، مبروك لأغلى جمهور مبرووك يازعماء مبروووك إخواني اللاعبين و الجهاز الفني والإداري مبروك لكل من دعمنا وساندنا”.

وعبر سالم الدوسري عن فرحته قائلًا: “أشكر زملائي اللاعبين والجهاز الفني والإداري وجمهور الزعيم على الدعم وبإذن الله القادم أفضل”.

أما نجوم زعيم آسيا السابقين محمد الشلهوب وسامي الجابر ومحمد الدعيع وصالح النعيمة فحرصوا على تهنئة الزعيم.

فقال الشلهوب: “الهلال قبل البطولات، ألف مبروك لجماهير أكبر ناد بآسيا”.

أما سامي الجابر فقال: “ألف مبروك لعشاق الزعيم”.

بينما قال صالح النعيمة قائد الهلال السابق: “ألف مبروك للوطن هذا المنجز.. ألف مبروك لمجلس الإدارة للجهاز الفني والجهاز الاداري والطبي، ألف مبروك لأبطالنا اللاعبين وعدتم وأوفيتم، ألف مبروك لأعضاء الشرف وللجماهير الوفية”.

وقال الدعيع: “مبروك لـ سيدي ولي العهد القائد الملهم وقائد الرؤية المباركة، سيدي شكرًا لك ولدعمك لرياضة الوطن نتائجه أثمرت بطولات فهذا هو الهلال يحقق الآسيوية الثامنة ومنتخبنا يتصدر مجموعته في الطريق إلى كأس العالم بإذن الله بدعم سمو ولي العهد رياضة الوطن سوف تحلق قاريًّا وعالميًّا”.