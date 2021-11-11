نال سالم الدوسري لاعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لقب رجل مباراة الأخضر أمام أستراليا وذلك بعد تعادل المنتخبين في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

سالم الدوسري رجل المباراة

وذكر الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي عبر “تويتر” : “رحبوا معنا بـ سالم الدوسري رجل المباراة بعد أن وقع الاختيار عليه من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

وقال الدوسري في تصريحات عقب اللقاء إن الأخضر لعب وأدار مباراة أستراليا كيفما يريد، رغم تعادل المنتخبين.

وتحدث الدوسري بعد المباراة قائلًا: “تحقيق نقطة من أرض أستراليا أمر جيد وأدرنا المباراة بالطريقة التي نريدها”.

وأضاف الدوسري: “المحافظة على الصدارة أمر رائع وعلينا إكمال المشوار بنفس التركيز”.

منتخب السعودية في الصدارة

وأصبح رصيد المنتخب السعودي بعد التعادل 13 نقطة في المركز الأول في المجموعة الثانية، بينما أصبح رصيد منتخب أستراليا 10 نقاط في المركز الثاني.

وسيواجه الأخضر، منتخب فيتنام في الجولة السادسة من تصفيات مونديال 2022 ظهر يوم الثلاثاء المقبل حيث تُقام المباراة في فيتنام.

ويسعى الأخضر للتأهل لبطولة كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، حيث تُقام في قطر بداية من ديسمبر 2022.