ظهر المدافع سامي الخيبري بشكل مميز خلال مباراة فريقه الفيحاء ضد التعاون اليوم، ليكون أبرز لاعبي الفريق البرتقالي.

سامي الخيبري يتألق:

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفا سكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي ظهر عليه سامي الخيبري اليوم، ومنحته أعلى تقييم بين لاعبي الفيحاء بـ7.5 درجة.

ونجح سامي الخيبري في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الوقت القاتل، وقام بـ25 تمريرة ناجحة بنسبة وصلت إلى 74%، وقام بـ3 كرات طويلة ناجحة من أصل 9، ويُعد الأكثر تشتيتًا للكرة 6 مرات، والأكثر اعتراض للتسديد 3 مرات.

تعادل التعاون ضد الفيحاء:

ولعب التعاون ضد الفيحاء على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون رصيده إلى 11 نقطة، ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفيحاء إلى 18 نقطة في المركز الخامس.