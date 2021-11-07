يُخيم الغموض على مصير سعود عبدالحميد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام أكثر من نادٍ سعودي بالتعاقد معه.

تفاصيل خلاف سعود عبدالحميد مع الاتحاد:

ودخل سعود عبدالحميد صاحب الـ22 عامًا، في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ما دفع إدارة العميد لمحاولة تجديده، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولفت برنامج “رياضة سكوب”، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سعود لا يرد على الإدارة الاتحادية، بشأن مفاوضات تجديد العقد الذي ينتهي قريبًا.

وأشار إلى أن السبب في ذلك أن سعود عبدالحميد ما يزال يأمل في الحصول على راتب سنوي أكبر من 5 ملايين ريال، لذا ينتظر رفع لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، سقف رواتب اللاعبين المحليين.

وأوضح البرنامج أن سعود؛ سيعود إلى استكمال مفاوضاته مع الاتحاد، بعد فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يتواجد مع الأخضر استعدادًا لمواجهتي أستراليا وفيتنام في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

الحائلي يؤكد رحيل سعود ووكيله يرد:

وكان رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي قد أكد أنه لن يتم تجديد عقد النجم سعود عبدالحميد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن طريقة وكيل أعماله، فهد باقديم غير مقبولة وناديه لن يقبل المزايدات.

وفي السياق ذاته، شدد فهد باقديم على أن التصريحات التي أدلى بها أنمار الحائلي بشأن وجود مماطلة من اللاعب لتجديد العقد غير صحيحة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).