نشرت وزارة الصحة بعض المعلومات الأولية عن متحور أوميكرون الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مثير للقلق.

سبب خطورته:

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه تم رصد المتحور في أوائل شهر نوفمبر 2021 في إفريقيا، ويعتبر مثيرًا للقلق لعدة أسباب وهي كما يلي:

– شدة عدوى الفيروس

– سرعة انتشاره

– استجابته للقاحات

– يحتوي على عدد كبير من الطفرات

سبب انتشاره وطريقة التعامل:

وعن سبب انتشاره في قارة إفريقيا فذلك بسبب قلة نسبة المحصنين ضد فيروس كورونا، أما كيفية التعامل مع المتحور الجديد فتكون من خلال غسل اليدين ولبس الكمامة والتباعد الجسدي واستكمال التحصين والتهوية الجيدة.