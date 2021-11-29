تداول جمهور الهلال في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين هاشتاجًا بعنوان ” ابن نافل ارفض حمدالله” ردًا على الأنباء التي تحدثت عن أن الهلال قد يفكر في ضم مهاجم النصر السابق بالفترة الحالية.

الهلال صرف النظر عن ضم حمدالله

وكانت صورة لاعب النصر السابق مع مدافع الهلال علي البليهي أثارت الجدل حول اقتراب المهاجم المغربي من الانضمام لـ الهلال.

الهلال لن يتعاقد مع لاعب النصر السابق، لوجود المالي موسى ماريجا والفرنسي بافتيمبي جوميز بجانب كثرة مشاكل حمدالله، التي تجعل الهلال يصرف النظر عن ضم اللاعب حرصًا على الحفاظ على استقرار النادي واللاعبين.

سبب فسخ عقد المهاجم المغربي

وكانت إدارة النصر قررت مساء الثلاثاء الماضي، فسخ العقد مع اللاعب المغربي بسبب سلوكياته غير الرياضية، وطالبته بدفع الشرط الجزائي في عقده مع إدارة مسلي آل معمر المقدر بـ 20 مليون يورو.

ونشر علي البليهي صورته مع حمدالله عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “التنافس والشراسة والقتال لأجل الشعار وقت المباراة؛ صفة لا بد أن يتسم بها اللاعب”.

وتابع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تغريدته قائلًا: “لكن ما تعلمته في الهلال وبيئته ألا تؤثر هذه الصفات على احترام الآخرين.. فهي مجرد كرة قدم”.

يذكر أن اللاعب المغربي كان انضم إلى النصر في صيف 2018 قادمًا من الريان القطري.