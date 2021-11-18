أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عن صدور قرار الشركاء في شركة أنورا للتجارة بتاريخ 17/11/2021م بالموافقة على تصفية شركة أنورا للتجارة اختيارياً وتعيين مصفي للشركة، وذلك لاتفاق الشركاء بالتصفية.

شركة ذات مسؤولية محدودة:

وبحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، شركة أنورا للتجارة هي شركة ذات مسؤولية محدودة، وبرأس مال مدفوع بلغ 300 ألف ريال سعودي، وهي مملوكة بنسبة 99% لشركة آراك للرعاية الصحية.

وتمتلك سبيماكو الدوائية شركة آراك للرعاية الصحية بنسبة 100%، وسيتم إظهار الأثر المالي – والذي لا يتوقع أن يكون جوهرياً- بعد الانتهاء من إجراءات التصفية في القوائم المالية الموحدة للشركة خلال الفترة القادمة.