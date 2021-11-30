أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سحب ترخيص أحد مكاتب الاستقدام في حفر الباطن بسبب مخالفته لأنظمة العمل ولوائحه، وإحالته للجهات الأمنية لاستكمال بقية الإجراءات النظامية.

وأكدت الوزارة متابعتها المستمرة لالتزام المنشآت بالأنظمة واللوائح، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق معًا للرصد أو من خلال الاتصال بـ19911.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح أنه بناءً على ما رفعه مركز الرصد النيابي بشأن فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن اعتداء مواطن ومقيم على مجموعة من الوافدين والوافدات داخل مكتب للاستقدام في محافظة حفر الباطن.

تفاصيل أمر النيابة العامة

وصدر أمر من النيابة العامة بالقبض على المذكورين استنادًا للمادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة.

وأكد المصدر أن النيابة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهما، وستطالب بإيقاع العقوبات النظامية المشددة عليهما أمام المحكمة المختصة.

الحماية العدلية للأفراد

وأوضح المصدر أن الأنظمة الجزائية السعودية كفلت الحماية العدلية للأفراد، وبينت العقوبات النظامية للجرائم التي تُرتَكب بحقهم، من بينها “نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص” الذي ينص على تجريم من يسيء استغلال الأشخاص من أجل العمل أو الخدمة وتغليظ العقوبة عليه إذا ما ارتكب جريمته ضد امرأة أو مجموعة أشخاص.

وشدد المصدر على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند حدوث واقعة إيذاء، سواء كان البلاغ من المجني عليه، أو من شهود الواقعة.